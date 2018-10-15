Мать Кокорина объяснила улыбку сына на фотографии в наручниках

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Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина Светлана рассказала, почему её сын улыбался, когда на него надели наручники.
Мать Кокорина объяснила улыбку сына на фотографии в наручниках
  • РИА Новости

«У нас есть ямочки на лице. Даже когда сильно переживаешь, начинаешь напрягаться, и они появляются. Люди думают, что ты улыбаешься. Но на самом деле это такое строение лица. Меня в школе за это учитель ругал: думал, что улыбаюсь. А всё дело в строении лица», — заявила Светлана Кокорина в эфире телеканала «Россия 1»

11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В настоящий момент они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее мать братьев Кокориных рассказала, что она почувствовала, когда узнала о драке с участием своих сыновей.

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