Непомнящий: турков проще подавить
«Действия турецких игроков на поле очень часто определяются их настроением. С этой точки зрения их действительно проще подавить, взять контроль над происходящим в свои руки. Однако в целом это очень не простая команда. Тренеры это прекрасно осознают и будут подходить к матчу со всей серьёзностью. Но по моему мнению, предстоящий матч должен сложиться для нас проще, чем встреча с Швецией», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Непомнящий высказался о натурализованных футболистах в сборной России.