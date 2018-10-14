Непомнящий: турков проще подавить

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Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч футбольной Лиги наций между сборными России и Турции.

«Действия турецких игроков на поле очень часто определяются их настроением. С этой точки зрения их действительно проще подавить, взять контроль над происходящим в свои руки. Однако в целом это очень не простая команда. Тренеры это прекрасно осознают и будут подходить к матчу со всей серьёзностью. Но по моему мнению, предстоящий матч должен сложиться для нас проще, чем встреча с Швецией», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Непомнящий высказался о натурализованных футболистах в сборной России.

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