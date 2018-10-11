Жириновский о Мамаеве и Кокорине: это мы с вами породили такое поколение

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Депутат Государственной думы Владимир Жириновский раскритиковал общественность за чрезмерное обсуждение инцидентов с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Жириновский о Мамаеве и Кокорине: это мы с вами породили такое поколение
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Легче всего напасть на двух футболистов. Правильно, их надо наказать, полностью. Но такого шквала информации не знала страна. Женщина молодая погибает в Саратове — тишина. А вот с двумя футболистами можно разыграть скандал! Давайте ещё в Колонном зале устроим суд и будем требовать расстрела! У нас 50 тыс. драк в году, всех арестуйте, полтора миллиона в год будем сажать. Этого вы хотите?» — приводит слова Жириновского «Новый день».

Он отметил, что за подобные проступки надо наказывать всех, и добавил, что эти люди — продукт нашего общества.

«Они 20 лет по телевизору видели только драки, наркотики и насилие. Это мы с вами породили такое поколение», — добавил Жириновский.

Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении двух человек.

Ранее сообщалось, что в суд поступили ходатайства об аресте братьев Кокориных и Мамаева.

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