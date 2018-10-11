В Госдуме заявили о важности справедливого наказания для Кокорина и Мамаева
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По словам парламентария, с игроками нужно действовать так же, как с обычными людьми.
«Какая разница, футболист кого-то избил или просто хулиган? Точно так же суд и прочие процедуры. Неважно, где они работают — в футбольном клубе или дворниками: избил человека — иди в тюрьму», — сказал он.
Фёдоров также призвал не привязывать поступок Кокорина и Мамаева к их работе.
Ранее бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с телеканалом «360» оценил возможное будущее футболистов.