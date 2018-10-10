Нападающий «Торпедо» Варнаков прокомментировал своё возвращение в команду
- РИА Новости
«Для меня Нижний есть Нижний. Всё-таки это родной для меня город. Всегда было приятно носить форму «Торпедо», — заявил он.
По словам хоккеиста, так получилось, что он поиграл и в других командах, но вне зависимости от клуба необходимо всегда от начала до конца отдаваться игре.
В настоящее время, отметил Варнаков, он предпочитает настраиваться на каждую конкретную игру и потихоньку двигаться по дистанции.
Ранее «Реальное время» сообщало, что защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в команде.