Нападающий «Торпедо» Варнаков прокомментировал своё возвращение в команду

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Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков в беседе с «Известиями» прокомментировал своё возвращение в команду.
Нападающий «Торпедо» Варнаков прокомментировал своё возвращение в команду
  • РИА Новости

«Для меня Нижний есть Нижний. Всё-таки это родной для меня город. Всегда было приятно носить форму «Торпедо», — заявил он.

По словам хоккеиста, так получилось, что он поиграл и в других командах, но вне зависимости от клуба необходимо всегда от начала до конца отдаваться игре.

В настоящее время, отметил Варнаков, он предпочитает настраиваться на каждую конкретную игру и потихоньку двигаться по дистанции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал об адаптации в команде.

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