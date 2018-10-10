СМИ: Мутко объявит о возвращении на должность президента РФС 11 октября

Вице-премьер России Виталий Мутко объявит о возвращении на должность президента Российского футбольного союза (РФС) 11 октября.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в организации.

При этом собирать исполком РФС не планируется.

27 декабря 2017 года на заседании исполкома РФС Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы до 28 июля 2018 года.

В настоящее время исполняющим обязанности главы РФС является Александр Алаев.

Ранее Алаев заявил, что РФС поддержит «Зенит» и «Краснодар» в вопросе расторжения контрактов с футболистами Кокориным и Мамаевым.