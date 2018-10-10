Стало известно о запуске нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна»
- РИА Новости
«Я бы хотел проанонсировать, что 1 марта следующего года накануне Универсиады мы запустим новый федеральный канал «Матч Страна», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.
По его словам, новый канал будет показывать только спортивные новости и события, происходящие в России.
«Канал имеет социальную направленность. Он будет также продвигать детский спорт», — добавил Чернышенко.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на то, что трансляция его боя с Макгрегором побила рекорд «Матч ТВ».