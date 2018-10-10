Стало известно о запуске нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна»

Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна».

«Я бы хотел проанонсировать, что 1 марта следующего года накануне Универсиады мы запустим новый федеральный канал «Матч Страна», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

По его словам, новый канал будет показывать только спортивные новости и события, происходящие в России.

«Канал имеет социальную направленность. Он будет также продвигать детский спорт», — добавил Чернышенко.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на то, что трансляция его боя с Макгрегором побила рекорд «Матч ТВ».