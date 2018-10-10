Стало известно о запуске нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна»

Короткая ссылка
Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна».
Стало известно о запуске нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна»
  • РИА Новости

«Я бы хотел проанонсировать, что 1 марта следующего года накануне Универсиады мы запустим новый федеральный канал «Матч Страна», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

По его словам, новый канал будет показывать только спортивные новости и события, происходящие в России.

«Канал имеет социальную направленность. Он будет также продвигать детский спорт», — добавил Чернышенко.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на то, что трансляция его боя с Макгрегором побила рекорд «Матч ТВ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить