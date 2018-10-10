Отец Нурмагомедова об отстранении Хабиба: нужно соглашаться с санкциями

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможное отстранение своего сына от выступлений, которое может составить до шести месяцев.
Отец Нурмагомедова об отстранении Хабиба: нужно соглашаться с санкциями
  • Gettyimages.ru © Stephen McCarthy

«Мы и так должны были отдохнуть три-четыре месяца. Если дадут шесть, то что делать? Значит, нужно соглашаться с санкциями, и это не страшно», — заявил Нурмагомедов-старший в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, он сказал, что у Конора Макгрегора есть около года на подготовку к возможному реваншу с его сыном.

Хабиб Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. На его счету 27 побед, 17 из которых были добыты досрочно, и ни одного поражения.

Ранее отец Нурмагомедова назвал имена бойцов, с которыми Хабиб готов сразиться в любое время.

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