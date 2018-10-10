«Урал» не против взять Кокорина и Мамаева в свою команду

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Президент екатеринбургского клуба «Урал» Григорий Иванов выразил несогласие со словами главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина, который заявил, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут трудоустроены в российских клубах.
«Урал» не против взять Кокорина и Мамаева в свою команду
  • РИА Новости

«Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Он считает, что проступки и преступления, совершённые за пределами футбольного поля, не должны сказываться на профессиональной карьере. По его мнению, игроки должны понести наказание согласно закону, но искупить его они должны своей игрой. Глава «Урала» также не исключил возможности, что Мамаев и Кокорин пополнят ряды команды в случае расторжения контрактов с нынешними клубами.

«Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99%. Наверное, мы — этот тот самый 1%», — заявил Иванов.

Ранее Павел Мамаев явился на допрос в Главное управление МВД.

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