Волейболистка сборной России Старцева доставлена в больницу после матча ЧМ с Италией

Волейболистка сборной России Евгения Старцева была доставлена в больницу после матча чемпионата мира с национальной командой Италии.

В одном из моментов мяч после удара одной из итальянок угодил в голову российской волейболистке.

«Старцева чувствует себя нормально, но по правилам мы должны были отправить её в медицинское учреждение», — цитирует менеджера сборной России Андрея Ерхова ТАСС.

Он добавил, что после проведённых медобследований в больнице станет ясно, что случилось со спортсменкой.

Ранее женская сборная России уступила Италии в матче чемпионата мира по волейболу.