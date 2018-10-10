Волейболистка сборной России Старцева доставлена в больницу после матча ЧМ с Италией

Короткая ссылка
Волейболистка сборной России Евгения Старцева была доставлена в больницу после матча чемпионата мира с национальной командой Италии.
Волейболистка сборной России Старцева доставлена в больницу после матча ЧМ с Италией
  • РИА Новости

В одном из моментов мяч после удара одной из итальянок угодил в голову российской волейболистке.

«Старцева чувствует себя нормально, но по правилам мы должны были отправить её в медицинское учреждение», — цитирует менеджера сборной России Андрея Ерхова ТАСС.

Он добавил, что после проведённых медобследований в больнице станет ясно, что случилось со спортсменкой.

Ранее женская сборная России уступила Италии в матче чемпионата мира по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить