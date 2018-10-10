Волейболистка сборной России Старцева доставлена в больницу после матча ЧМ с Италией
- РИА Новости
В одном из моментов мяч после удара одной из итальянок угодил в голову российской волейболистке.
«Старцева чувствует себя нормально, но по правилам мы должны были отправить её в медицинское учреждение», — цитирует менеджера сборной России Андрея Ерхова ТАСС.
Он добавил, что после проведённых медобследований в больнице станет ясно, что случилось со спортсменкой.
Ранее женская сборная России уступила Италии в матче чемпионата мира по волейболу.