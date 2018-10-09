Украинский футболист Воронин: не мог себе представить, что Кокорин способен такое сотворить

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин высказался о скандале с участием своего бывшего одноклубника Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Тут всё ясно… То, что я увидел… Я не понял только одного. Я достаточно хорошо знаю Кокору. Мы играли в «Динамо», общались. Шокирован тем, каким он предстал на двух этих видео. Не мог себе представить, что он способен такое сотворить. Что у него было в голове? И у Мамаева?» — приводит слова Воронина «Спорт-экспресс».

Экс-нападающий московского «Динамо» отметил, что оправданий нападению пятерых на одного быть не может.

«На тормозах это дело не спустят. Последует жёсткое наказание. Будем следить за развитием событий. Но то, что я увидел… В шоке. Впятером бьют одного, человек уже лежит, они продолжают лупить. Как так?!.» — добавил украинский футболист.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина.