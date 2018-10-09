Сборная Украины по футболу почтила память жертв трагедии в Генуе накануне матча с Италией

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Игроки и тренерский штаб сборной Украины по футболу во главе с Андреем Шевченко почтили память жертв обрушения автомобильного моста в Генуе накануне контрольного матча с национальной командой Италии.
Сборная Украины по футболу почтила память жертв трагедии в Генуе накануне матча с Италией
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Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, делегация национальной команды почтила память погибших, возложив венок к подножию моста Моранди, обрушение которого унесло жизни 43 человек.

9 октября сборная Украины прибыла в Геную, где 10 октября проведёт контрольный матч с национальной командой Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что болельщики «Дженоа» устроили акцию 43 минут тишины в память о погибших в Генуе.

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