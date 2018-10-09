Сборная Украины по футболу почтила память жертв трагедии в Генуе накануне матча с Италией
- @ffukraine
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, делегация национальной команды почтила память погибших, возложив венок к подножию моста Моранди, обрушение которого унесло жизни 43 человек.
9 октября сборная Украины прибыла в Геную, где 10 октября проведёт контрольный матч с национальной командой Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнётся в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что болельщики «Дженоа» устроили акцию 43 минут тишины в память о погибших в Генуе.