Хоккеист Франсон прокомментировал свой переход в «Авангард»

Хоккеист Коди Франсон в беседе с «Известиями» прокомментировал свой переход в «Авангард».

«Всё отлично. У нас прекрасная команда, все ребята просто супер. Я влился в коллектив, и пока мне всё нравится», — заявил он.

По словам спортсмена, его семья ещё не приехала, поскольку нужно уладить формальности с визами и другими документами. Франсон надеется, что в течение октября близкие уже будут с ним.

Говоря о персональных целях на сезон, хоккеист сказал, что хочет высокий показатель «плюс-минус» по итогам чемпионата.

«Естественно, хотелось бы приносить команде как можно больше пользы и очков», — добавил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.