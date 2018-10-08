Менеджер извинился за поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, принёс свои извинения за поведение российского бойца после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

«Я хочу извиниться перед Атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. Хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за такую невероятную работу. Теперь все понимают, кто тут любитель», — написал Абдель-Азиз в своём Instagram.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После боя он выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора. Расследование инцидента проводит Атлетическая комиссия штата Невада.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов с чемпионским поясом UFC вылетел в Россию.