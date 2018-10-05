Берлускони заявил, что у футболистов «Монцы» не будет ни татуировок, ни бород

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о требованиях, которые будут предъявлены игрокам футбольного клуба «Монца», владельцем которого он стал.

«Это будет молодая команда, собранная только из итальянских футболистов. У них будут нормальные причёски. Мы уже нашли парикмахера в Монце, который готов постричь их бесплатно. Никаких бород, никаких татуировок. Они не смогут с гордостью носить свои серьги», — приводит слова Берлускони Football Italia.

Он отметил, что игроки «Монцы» будут примером для подражания на поле и вне его.

«Они будут извиняться перед соперниками за нарушения и обращаться к судьям, как джентльмены. Если у них попросят автограф, они просто напишут свои имена и фамилии. Они всегда будут одеты солидно и модно. Хочу сделать что-то отличное от современного футбола», — добавил итальянец.

«Монца» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии — Серии C.

Ранее сообщалось, что Берлускони купил итальянский футбольный клуб «Монца».