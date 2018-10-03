Коноплянка о первом тайме матча с «Локомотивом»: показалось, что играем против «Барселоны»
«Первый тайм был очень тяжёлым. Показалось, что играем против «Барселоны» как минимум. Хорошо играли московские ребята, к счастью, мы смогли найти в себе силы перевернуть ход встречи. Рад, что уезжаем с тремя очками», — заявил Коноплянка после матча.
Он отметил, что в Лиге чемпионов нет слабых команд и что «Локомотив» является опасным соперником, особенно на своём поле.
«Очень сильные болельщики, настоящий 12-й игрок. Игра интересная. Правда, и мы не остались без поддержки. Наши фанаты были рядом, здорово всегда чувствовать их поддержку», — добавил украинец.
Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Коноплянка стал автором голевой передачи.
Ранее Доменико Тедеско заявил, что «Локомотив» доставил «Шальке» много проблем в матче Лиги чемпионов.