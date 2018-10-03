Суд назначил дату первого заседания по делу о банкротстве футбольного клуба «Амкар»

Арбитражный суд Пермского края сообщил о назначении первого заседания по делу о банкротстве футбольного клуба «Амкар».

Суд рассмотрит заявление о признании ФК банкротом 6 ноября, информирует Sport24.

5 сентября от президента клуба Геннадия Шилова поступило заявление о признании «Амкара» банкротом, однако слушания были отложены для устранения недостатков.

Перед сезоном-2018/19 «Амкар» не смог обеспечить финансовые гарантии и был лишён права участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее пермский «Амкар» не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2018/19.