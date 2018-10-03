Суд назначил дату первого заседания по делу о банкротстве футбольного клуба «Амкар»

Короткая ссылка
Арбитражный суд Пермского края сообщил о назначении первого заседания по делу о банкротстве футбольного клуба «Амкар».
Суд назначил дату первого заседания по делу о банкротстве футбольного клуба «Амкар»
  • РИА Новости

Суд рассмотрит заявление о признании ФК банкротом 6 ноября, информирует Sport24.

5 сентября от президента клуба Геннадия Шилова поступило заявление о признании «Амкара» банкротом, однако слушания были отложены для устранения недостатков.

Перед сезоном-2018/19 «Амкар» не смог обеспечить финансовые гарантии и был лишён права участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее пермский «Амкар» не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить