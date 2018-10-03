Модрич рассказал об атмосфере в раздевалке «Реала» после поражения от ЦСКА в матче ЛЧ

Короткая ссылка
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не ожидали, что потеряем очки в Москве. Конечно, атмосфера в раздевалке сейчас не лучшая. Но нужно поднять головы и постараться вернуться на правильный путь как можно скорее. Последние три матча, особенно с «Севильей» (поражение 0:3 в Примере — RT) и ЦСКА, мы провели ниже своего уровня. Когда не забиваешь в трёх играх подряд, это беспокоит», — приводит слова Модрича AS.

Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Хулен Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить