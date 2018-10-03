Модрич рассказал об атмосфере в раздевалке «Реала» после поражения от ЦСКА в матче ЛЧ

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не ожидали, что потеряем очки в Москве. Конечно, атмосфера в раздевалке сейчас не лучшая. Но нужно поднять головы и постараться вернуться на правильный путь как можно скорее. Последние три матча, особенно с «Севильей» (поражение 0:3 в Примере — RT) и ЦСКА, мы провели ниже своего уровня. Когда не забиваешь в трёх играх подряд, это беспокоит», — приводит слова Модрича AS.

Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Хулен Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.