Чернов рассказал, что у игроков ЦСКА не будет выходного после победы над «Реалом» в матче ЛЧ

Защитник московского ЦСКА Никита Чернов прокомментировал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Все рады в раздевалке, рады как дети. Текста в раздевалке было мало. Несвязная речь. Выходного завтра не будет, работаем дальше»,— заявил Чернов после матча.

Он отметил, что игроки ЦСКА ожидали навала от «Реала» в концовке матча.

«Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. Где-то повезло, но удача важна. Тяжело принять это. Лучшая команда мира. Но играют не деньги», — добавил защитник.

Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее хорватский полузащитник Никола Влашич назвал победу ЦСКА над «Реалом» в матче ЛЧ тяжёлой и заслуженной.