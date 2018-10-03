Чернов рассказал, что у игроков ЦСКА не будет выходного после победы над «Реалом» в матче ЛЧ
«Все рады в раздевалке, рады как дети. Текста в раздевалке было мало. Несвязная речь. Выходного завтра не будет, работаем дальше»,— заявил Чернов после матча.
Он отметил, что игроки ЦСКА ожидали навала от «Реала» в концовке матча.
«Реал» трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. Где-то повезло, но удача важна. Тяжело принять это. Лучшая команда мира. Но играют не деньги», — добавил защитник.
Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.
Ранее хорватский полузащитник Никола Влашич назвал победу ЦСКА над «Реалом» в матче ЛЧ тяжёлой и заслуженной.