«Лион» сыграл вничью с «Шахтёром» в матче ЛЧ, уступая по ходу встречи со счётом 0:2

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Французский «Лион» сыграл вничью с донецким «Шахтёром» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Шахтёра» дубль оформил Жуниор Мораес (44-я и 55-я минуты)

«Лион» ответил голами Муссы Дембеле (70-я минута) и Лео Дюбуа (72-я минута).

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Шахтёр» на своём поле примет с «Манчестер Сити», а «Лион» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вырвал победу в матче ЛЧ с «Хоффенхаймом» благодаря голу на 87-й минуте.

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