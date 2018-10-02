В Калининграде ограничат движение из-за матча Россия — Швеция
- РИА Новости
Речь идёт об улицах, ведущих к стадиону на острове Октябрьский.
В частности, с 18:00 до 00:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по аллее Чемпионов и на Солнечном бульваре от улицы генерала Павлова до Восточной эстакады.
В это же время ограничат движение автотранспорта, кроме пассажирского, по мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя.
Сборная России сыграет два домашних матча Лиги наций — 11 октября в Калининграде с командой Швеции и 14 октября в Сочи с Турцией.
Также спортивный обозреватель и комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.