В Калининграде ограничат движение из-за матча Россия — Швеция

В Калининграде ограничат движение 11 октября из-за матча Россия — Швеция в рамках Лиги наций УЕФА, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Речь идёт об улицах, ведущих к стадиону на острове Октябрьский.

В частности, с 18:00 до 00:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по аллее Чемпионов и на Солнечном бульваре от улицы генерала Павлова до Восточной эстакады.

В это же время ограничат движение автотранспорта, кроме пассажирского, по мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя.

Сборная России сыграет два домашних матча Лиги наций — 11 октября в Калининграде с командой Швеции и 14 октября в Сочи с Турцией.

Также спортивный обозреватель и комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.