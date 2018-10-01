КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала защитника «Сочи» Щитова за удар арбитра в матче со «Слованом»
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Кроме того, на Щитова был наложен денежный штраф.
В текущем сезоне 34-летний Щитов принял участие в 11 поединках регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+1».
Ранее сообщалось, что «Сибирь» прервала 12-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Витязь».