КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала защитника «Сочи» Щитова за удар арбитра в матче со «Слованом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать на два матча защитника клуба «Сочи» Никиту Щитова за удар арбитра в поединке регулярного чемпионата со «Слованом» из Братиславы.

РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт лиги. Кроме того, на Щитова был наложен денежный штраф. В текущем сезоне 34-летний Щитов принял участие в 11 поединках регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+1». Ранее сообщалось, что «Сибирь» прервала 12-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Витязь».