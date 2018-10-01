КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала защитника «Сочи» Щитова за удар арбитра в матче со «Слованом»

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать на два матча защитника клуба «Сочи» Никиту Щитова за удар арбитра в поединке регулярного чемпионата со «Слованом» из Братиславы.
КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала защитника «Сочи» Щитова за удар арбитра в матче со «Слованом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Кроме того, на Щитова был наложен денежный штраф.

В текущем сезоне 34-летний Щитов принял участие в 11 поединках регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+1».

Ранее сообщалось, что «Сибирь» прервала 12-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Витязь».

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