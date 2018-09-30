Калиниченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Ростовом».
Калиниченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»
  • РИА Новости

«Спартак» с трудом забивает, да и по игре ростовчане нравятся мне гораздо больше, однако нужно что-то начинать предпринимать. Оба коллектива в данный момент приблизительно на одном уровне. «Ростов» будет зол, к тому же для главного тренера матч принципиальный», — приводит слова Калиниченко VS.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 30 октября в Москве на «Открытие Арене». Начало — в 19:00.

Ранее Андрей Червиченко высказал мнение, что после ухода Квинси Промеса игра «Спартака» стала скучной.

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