Джикия: я не был готов к чемпионату мира, поэтому к решению Черчесова отнёсся с пониманием

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Защитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что отнёсся с пониманием к своему невызову в состав национальной команды на домашний чемпионат мира.
Джикия: я не был готов к чемпионату мира, поэтому к решению Черчесова отнёсся с пониманием
  • РИА Новости

«Я готовился к турниру. Но чемпионат мира не то место, где после такой травмы можно выходить и играть. Мы взрослые люди. На чемпионате мира нужны футболисты, которые готовы на 200%. Я не был готов к мундиалю, отнёсся к невызову с пониманием», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что в период восстановления от травмы наставник сборной России Станислав Черчесов всегда находился с ним на связи.

«На следующий день после операции он позвонил. Он всегда интересовался моим здоровьем, тем, как проходит восстановление. И хочу сказать огромное спасибо сборной и Станиславу Саламовичу за то, что не стали ничего выдумывать и сказали как есть. Лучше всегда сказать правду в глаза, никаких обид у меня нет», — добавил Джикия.

Ранее Джикия рассказал, изменилось ли его мнение о Смолове за последний год.

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