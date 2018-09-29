Сайнс о возвращении Квята: он заслуживает место в «Формуле-1», просто ему нужно свести всё воедино

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Испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс прокомментировал возвращение россиянина Даниила Квята в «Торо Россо».

«Я уже не раз рассказывал, что когда он покинул «Формулу-1», то у меня почему-то было ощущение, что он может вернуться. У меня было такое ощущение — и оно оказалось верным. Он умеет восстанавливаться после неудач. Я рад за него», — приводит слова Сайнса «Чемпионат».

Он отметил, что и в молодёжных сериях, и в «Формуле-1» Квят показывал свой талант.

«Победить Квята в его лучший день невероятно сложно. Он заслуживает место в «Формуле-1». Просто ему нужно свести всё воедино», — добавил испанец.

29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».

Ранее Хельмут Марко опроверг информацию, что Мик Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо».

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