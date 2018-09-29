Сайнс о возвращении Квята: он заслуживает место в «Формуле-1», просто ему нужно свести всё воедино
«Я уже не раз рассказывал, что когда он покинул «Формулу-1», то у меня почему-то было ощущение, что он может вернуться. У меня было такое ощущение — и оно оказалось верным. Он умеет восстанавливаться после неудач. Я рад за него», — приводит слова Сайнса «Чемпионат».
Он отметил, что и в молодёжных сериях, и в «Формуле-1» Квят показывал свой талант.
«Победить Квята в его лучший день невероятно сложно. Он заслуживает место в «Формуле-1». Просто ему нужно свести всё воедино», — добавил испанец.
29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».
Ранее Хельмут Марко опроверг информацию, что Мик Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо».