Женская сборная России по волейболу обыграла Тринидад и Тобаго в первом матче чемпионата мира

Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Тринидада и Тобаго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Японии.

Встреча, проходившая в Кобе, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:11, 25:12) в пользу подопечных Вадима Панкова.

Самым результативным игроком матча стала россиянка Наталия Гончарова, которая набрала 13 очков.

В следующем туре Россия встретится с Таиландом.

В группе С, в которой выступают россиянки, также находятся команды США, Азербайджана и Южной Кореи.

Ранее Мусэрский обратился к сборной России по итогам ЧМ по волейболу.