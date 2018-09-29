Женская сборная России по волейболу обыграла Тринидад и Тобаго в первом матче чемпионата мира
Встреча, проходившая в Кобе, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:11, 25:12) в пользу подопечных Вадима Панкова.
Самым результативным игроком матча стала россиянка Наталия Гончарова, которая набрала 13 очков.
В следующем туре Россия встретится с Таиландом.
В группе С, в которой выступают россиянки, также находятся команды США, Азербайджана и Южной Кореи.
Ранее Мусэрский обратился к сборной России по итогам ЧМ по волейболу.