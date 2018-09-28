Мусэрский обратился к сборной России по итогам ЧМ по волейболу

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский эмоционально отреагировал на завершение выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года в Болгарии и Италии, где россияне не смогли выйти в полуфинал.

«Команда! Ребята! Спасибо за прекрасное лето! Спасибо за проделанный огромный совместный труд! Горжусь вами! Горжусь тем, что мне удалось сражаться плечом к плечу с настоящими бойцами, отдававшими всё своё здоровье, все свои силы, всю энергию и всю свою душу во имя общих целей!» — написал Мусэрский в Instagram.

Он выразил неудовлетворение результатом и сожаление в связи с тем, что всё получилось не так, как хотели. По его мнению, российские волейболисты проявили полную самоотдачу на ЧМ и остались честными перед собой и страной.

В заключение Мусэрский поблагодарил тренерский и медицинский штабы за работу на первенстве мира, а также отметил поддержку болельщиков.

Ранее диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал поражение от национальной команды США в матче третьего группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.