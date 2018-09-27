«Барселона» представила новый дизайн логотипа клуба

Испанский футбольный клуб «Барселона» представил обновлённый дизайн своей эмблемы.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского коллектива.

This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval

🔵🔴 pic.twitter.com/csIHvX2ZyS — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 сентября 2018 г.

Главное отличие нового логотипа от нынешнего — это отсутствие аббревиатуры FCB, которая обозначает название клуба.

Обновлённый дизайн уже был утверждён советом директоров сине-гранатовых. Теперь его должны одобрить на ассамблее членов клуба, которая состоится 20 октября.

Таким образом, «Барселона» может сменить логотип впервые с 2002 года.

Ранее «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Леганесу».