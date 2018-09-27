«Барселона» представила новый дизайн логотипа клуба
Об этом сообщает пресс-служба каталонского коллектива.
This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 сентября 2018 г.
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Главное отличие нового логотипа от нынешнего — это отсутствие аббревиатуры FCB, которая обозначает название клуба.
Обновлённый дизайн уже был утверждён советом директоров сине-гранатовых. Теперь его должны одобрить на ассамблее членов клуба, которая состоится 20 октября.
Таким образом, «Барселона» может сменить логотип впервые с 2002 года.
Ранее «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Леганесу».