«Рейнджерс» уступил «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ, Бучневич набрал три очка

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил клубу «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс».

У победителей шайбы забросили Райан Пулок (6-я и 35-я минуты), Томас Хики (42-я) и Энтони Бовилье (61-я).

В составе «Рейнджерс» во всех трёх голах поучаствовал российский нападающий Павел Бучневич, который отличился сам (20-я) и помог забросить шайбы Мике Зибанежаду (28-я и 42-я).

В другом матче дня «Даллас Старз» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:1. Россияне Владислав Каменев из «Колорадо» и Денис Гурьянов из «Далласа» отметились результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Финляндии и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Йори Лехтеря подозревается в причастности к торговле наркотиками.