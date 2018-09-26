Медведева: бывают моменты, когда я очень скучаю по России
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- globallookpress.com
«В Канаде всё иначе. В первую очередь из-за языкового барьера. Первое время я не могла уловить подсказки тренеров. Постоянно просила их говорить помедленнее или повторять. Тем не менее уже сейчас я чувствую себя достаточно свободно в плане нового языка», — сказала российская спортсменка в интервью Golden Skate.
Она также рассказала о своей тоске по России.
«Бывают моменты, когда я очень скучаю по России, по национальной кухне. К счастью, в Канаде есть русские магазины, где можно купить еду и другие знакомые мне вещи. Очень скучаю по своим друзьям, бабушке и собаке, которые остались в России. Надеюсь, что у меня получится увидеться с ними, когда я вернусь в Россию для подготовки к выступлениям», — добавила Медведева.
Ранее канадская фигуристка Дюамель заявила, что Медведева находится на верном пути.