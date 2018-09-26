Главный тренер «Анжи» Адиев: никто не будет жалеть нас на футбольном поле
- © РИА Новости
«В плане самоотдачи у меня к футболистам «Анжи» вообще нет никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть», — приводит слова Адиева «Известия».
Он также рассказал о мотивации махачкалинцев. По его мнению, если команда будет находиться внизу таблицы, на неё никто не обратит внимания.
«Наша главная мотивация — побеждать, так как команда, которая всё время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьёмся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастёт», — сказал Адиев.
Ранее Магомед Адиев выразил надежду, что махачкалинский клуб сможет доиграть сезон-2018/19 до конца, и выделил поддержку президента Османа Кадиева.