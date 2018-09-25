Лавров поздравил президента Хорватии с признанием Модрича футболистом года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович поздравил её с признанием хорвата Луки Модрича игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Поздравляю с успехом Модрича, с его признанием лучшим игроком года», — приводит слова Лаврова ТАСС.

В свою очередь президент Хорватии сообщила, что прошлой ночью написала Модричу сообщение из Нью-Йорка, чтобы лично поздравить его.

Далее встреча Лаврова и Грабар-Китарович продолжилась в закрытом режиме.

Ранее Модрич прокомментировал получение приза лучшего игрока года по версии ФИФА.

Модрич стал первым хорватским игроком, удостоившимся премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.