Лавров поздравил президента Хорватии с признанием Модрича футболистом года

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале встречи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович поздравил её с признанием хорвата Луки Модрича игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Лавров поздравил президента Хорватии с признанием Модрича футболистом года
  • ©mid.ru

«Поздравляю с успехом Модрича, с его признанием лучшим игроком года», — приводит слова Лаврова ТАСС.

В свою очередь президент Хорватии сообщила, что прошлой ночью написала Модричу сообщение из Нью-Йорка, чтобы лично поздравить его.

Далее встреча Лаврова и Грабар-Китарович продолжилась в закрытом режиме.

Ранее Модрич прокомментировал получение приза лучшего игрока года по версии ФИФА.

Модрич стал первым хорватским игроком, удостоившимся премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.

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