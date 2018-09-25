Лавров поздравил президента Хорватии с признанием Модрича футболистом года
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«Поздравляю с успехом Модрича, с его признанием лучшим игроком года», — приводит слова Лаврова ТАСС.
В свою очередь президент Хорватии сообщила, что прошлой ночью написала Модричу сообщение из Нью-Йорка, чтобы лично поздравить его.
Далее встреча Лаврова и Грабар-Китарович продолжилась в закрытом режиме.
Ранее Модрич прокомментировал получение приза лучшего игрока года по версии ФИФА.
Модрич стал первым хорватским игроком, удостоившимся премии лучшему футболисту года по версии ФИФА.