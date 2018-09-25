Голкипер «Спартака» Селихов вернулся к тренировкам после восстановления от травмы

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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов приступил к полноценным тренировкам после восстановления от травмы ахиллова сухожилия.
Голкипер «Спартака» Селихов вернулся к тренировкам после восстановления от травмы
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Instagram футболиста.

«Четыре месяца спустя», — подписал игрок одно из видео в социальной сети, на котором он проводит занятие с одним из тренеров красно-белых.

В мае на одной из тренировок столичного коллектива Селихов травмировал ахилл.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он сыграл 21 матч и пропустил 18 мячей. 

Ранее Селихов был дисквалифицирован на две игры условно за оскорбительные жесты на матче с «Ахматом».

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