Голкипер «Спартака» Селихов вернулся к тренировкам после восстановления от травмы

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов приступил к полноценным тренировкам после восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Instagram футболиста.

«Четыре месяца спустя», — подписал игрок одно из видео в социальной сети, на котором он проводит занятие с одним из тренеров красно-белых.

В мае на одной из тренировок столичного коллектива Селихов травмировал ахилл.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он сыграл 21 матч и пропустил 18 мячей.

Ранее Селихов был дисквалифицирован на две игры условно за оскорбительные жесты на матче с «Ахматом».