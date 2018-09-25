СМИ: Футболист «Реала» Иско выбыл на месяц из-за аппендицита

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Полузащитник мадридского «Реала» Иско не сможет помочь своему клубу в ближайших матчах из-за диагностированного у него аппендицита.
СМИ: Футболист «Реала» Иско выбыл на месяц из-за аппендицита
  • Reuters

Как сообщает издание Marca, у спортсмена было диагностировано обострение аппендикса, вследствие чего в ближайшее время ему будет проведена операция. 

По предварительным данным, срок восстановления футболиста составит около месяца.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест.

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