Кириленко оценил решающие матчи сборной России по баскетболу в квалификации ЧМ-2019

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с «Известиями» оценил решающие матчи сборной России в квалификации чемпионата мира 2019 года.

По словам Кириленко, если сборная сыграет неудачно в следующее окно, то это будет стоить не только пропуска ЧМ-2019, но и Олимпиады-2020.

Как отметил президент РФБ, конкретно на эти матчи договорённостей с ЦСКА и «Химками» по игрокам пока нет.

«Но мы находимся в постоянном диалоге. В прошлом сезоне мы пошли клубам навстречу и предоставляли им выбор — отпускать игроков в сборную или нет», — заявил Кириленко.

Он добавил, что сборная проиграла несколько важных матчей, и наступил момент, когда права на ошибку нет.

«Если ЦСКА и «Химки» не отпустят игроков в сборную, я этого не пойму. Эти два матча — самые важные для российского баскетбола за последние несколько лет», — заключил Кириленко.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News прокомментировал поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.