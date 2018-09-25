Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов назвал Дзюбу и Чалова лучшими футболистами РПЛ

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба и нападающий ЦСКА Фёдор Чалов являются лучшими футболистами Российской премьер-лиги на данный момент.
Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов назвал Дзюбу и Чалова лучшими футболистами РПЛ
  • РИА Новости

Как заявил Билялетдинов в интервью сайту «Команда России», Дзюба является лучшим в РПЛ, но Чалов может навязать ему борьбу.

«С точки зрения ценности для команды Дзюба в какой-то степени заменяет Халка, Жулиану, Витселя — игроков, на которых строились все игровые задумки. Чалов — более зависимый футболист. Да, он может и отдать, как в эпизоде с Жамалетдиновом в матче с «Уфой», но стиль у него совершенно другой», — заявил Билялетдинов.

По его мнению, нападающий «Зенита» является более командным игроком, чем его визави из ЦСКА, что служит определяющим фактором.

После восьми туров Чалов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, имея в своём активе шесть забитых мячей. На счету Дзюбы четыре гола. Он делит второе место в таблице со своим одноклубником Александром Ерохиным и хавбеком «Ростова» Алексеем Ионовым.

Ранее известный в прошлом футболист Евгений Ловчев предположил, кто может остановить Дзюбу.

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