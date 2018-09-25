Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов назвал Дзюбу и Чалова лучшими футболистами РПЛ
- РИА Новости
Как заявил Билялетдинов в интервью сайту «Команда России», Дзюба является лучшим в РПЛ, но Чалов может навязать ему борьбу.
«С точки зрения ценности для команды Дзюба в какой-то степени заменяет Халка, Жулиану, Витселя — игроков, на которых строились все игровые задумки. Чалов — более зависимый футболист. Да, он может и отдать, как в эпизоде с Жамалетдиновом в матче с «Уфой», но стиль у него совершенно другой», — заявил Билялетдинов.
По его мнению, нападающий «Зенита» является более командным игроком, чем его визави из ЦСКА, что служит определяющим фактором.
После восьми туров Чалов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, имея в своём активе шесть забитых мячей. На счету Дзюбы четыре гола. Он делит второе место в таблице со своим одноклубником Александром Ерохиным и хавбеком «Ростова» Алексеем Ионовым.
Ранее известный в прошлом футболист Евгений Ловчев предположил, кто может остановить Дзюбу.