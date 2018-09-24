Лидер сборной России по баскетболу Вадеева рассказала о целях в новом сезоне
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«Каждый спортсмен стремится к чемпионству и идёт к этой цели каждый новый день. Шаг за шагом. Поэтому я рассчитываю совершенствовать свои способности и завоевать максимальное количество трофеев», — заявила она.
По словам Вадеевой, она захотела попробовать свои силы в другой команде и получить новый вызов, поэтому перешла в УГМК.
Как отметила спортсменка, под руководством испанского тренера Мигеля Мендеса она провела несколько тренировок, поэтому какие-то серьёзные выводы делать рано.
«Но я знаю, что это очень интересный тренер. И тот факт, что он в нынешнем году принял команду по ходу сезона и выиграл с ней Евролигу и Премьер-лигу, говорит о том, что это топ-тренер», — добавила она.
Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News прокомментировал поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.