Уильямс о подсказках тренера в финале US Open: я не понимаю, о чем он говорит

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Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о признании своего тренера Патрика Муратоглу, в том, что он подсказывал ей во время финала Открытого чемпионата США по теннису.
Уильямс о подсказках тренера в финале US Open: я не понимаю, о чем он говорит
  • Reuters

«Я не понимаю, о чем он говорит. Я спрашивала у него: никаких подсказок не было. У нас нет никаких сигналов и никогда не было, а он говорит, что показывал какие-то жесты. Ты говорил, что делал жесты, потом говорил, что давал мне указания. В этом нет никакого смысла, зачем он это делает?», — приводит слова Уильямс Sunday Project.

По ходу финального матча US Open с японкой Наоми Осакой Уильямс назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс.

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