Лебедев: Поветкин всё делал правильно, но зевнул — и всё быстро закончилось

Российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал поражение соотечественника Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа.

«Нельзя говорить, что была допущена ошибка. Всё для Александра складывалось хорошо, но тем и интересен бокс, что всё может поменяться в одну секунду. Саша был в хорошей форме: нырки, движения корпусом, он ничего не дал делать Джошуа. Всё было сделано правильно, но зевнул. А это супертяжёлый вес, всё быстро закончилось», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее Джошуа высказал мнение, что Поветкин является сложным соперником, что он и доказал сегодня.