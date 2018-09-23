Лебедев: Поветкин всё делал правильно, но зевнул — и всё быстро закончилось
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«Нельзя говорить, что была допущена ошибка. Всё для Александра складывалось хорошо, но тем и интересен бокс, что всё может поменяться в одну секунду. Саша был в хорошей форме: нырки, движения корпусом, он ничего не дал делать Джошуа. Всё было сделано правильно, но зевнул. А это супертяжёлый вес, всё быстро закончилось», — приводит слова Лебедева ТАСС.
Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.
Ранее Джошуа высказал мнение, что Поветкин является сложным соперником, что он и доказал сегодня.