Тарасова призвала российских фигуристов брать пример с японца Ханю

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Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала недавнее выступление российского фигуриста Михаила Коляды.
Тарасова призвала российских фигуристов брать пример с японца Ханю
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«Коляда катался очень хорошо. Но в короткой он сделал тройной лутц, который был с плохим выездом. Это очень странно. Обычно этот прыжок он исполняет потрясающе. Причём он умеет делать четверной лутц. Вот вышел Юдзуру Ханю, у которого была тяжелейшая травма. В той же короткой он сделал два четверных. Это мужской поступок — настоящий поступок гения. Он катался так, что невозможно было дышать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она также рекомендовала российским спортсменам брать пример с японца.

«Не избавляйтесь от сложностей! Ханю — удивительный человек, который ведёт за собой мужское одиночное катание и не сдаётся. Нашим тоже надо рассчитывать не то, что выгоднее. В начале сезона я бы рекомендовала пробовать исполнять сложные прыжки, а в короткой программе — по два», — добавила Тарасова.

Ранее российский фигурист Коляда победил на турнире в Братиславе.

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