Тренер Талалаев сказал, что Дзюба виноват в поражении «Спартака» от «Рапида»
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«Виноват Артём Дзюба. Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самуэля Жиго», — приводит слова специалиста издание «Спорт день за днём».
Талалаев отметил, что французский защитник является системообразующим игроком в обороне красно-белых.
«Массимо Каррере также приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса», — добавил Талалаев.
Жиго получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава после столкновения с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой в матче шестого тура Российской премьер-лиги (0:0).
Ранее Боккетти заявил, что «Спартак» лучше «Рапида», несмотря на поражение.