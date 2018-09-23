Тренер Талалаев сказал, что Дзюба виноват в поражении «Спартака» от «Рапида»

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Главный тренер армянского «Пюника» Андрей Талалаев назвал виновных в поражении московского «Спартака» от австрийского «Рапида» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы.
Тренер Талалаев сказал, что Дзюба виноват в поражении «Спартака» от «Рапида»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Виноват Артём Дзюба. Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самуэля Жиго», — приводит слова специалиста издание «Спорт день за днём».

Талалаев отметил, что французский защитник является системообразующим игроком в обороне красно-белых.

«Массимо Каррере также приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса», — добавил Талалаев.

Жиго получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава после столкновения с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой в матче шестого тура Российской премьер-лиги (0:0).

Ранее Боккетти заявил, что «Спартак» лучше «Рапида», несмотря на поражение.

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