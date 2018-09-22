Футболист «Динамо» Рауш: мы проспали первый тайм матча с «Анжи»
- РИА Новости
«Первый тайм проспали. Шансы затем появились в первом тайме, но всё равно плохо играли», — цитирует Рауша РИА Новости.
Он также отметил, что команда прибавила во втором тайме, но этого не хватило для успешного результата в матче с «Анжи».
«Во втором тайме, когда пропустили, стали лучше играть, появились моменты. Но не заслужили, чтобы забить», — сказал Рауш.
Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил надежду, что махачкалинский клуб сможет доиграть сезон-2018/19 до конца, и выделил поддержку президента Османа Кадиева.