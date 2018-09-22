Футболист «Динамо» Рауш: мы проспали первый тайм матча с «Анжи»

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Защитник московского «Динамо» Константин Рауш считает, что команда провалила первый тайм матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи», который завершился поражением бело-голубых со счётом 0:1.
Футболист «Динамо» Рауш: мы проспали первый тайм матча с «Анжи»
  • РИА Новости

«Первый тайм проспали. Шансы затем появились в первом тайме, но всё равно плохо играли», — цитирует Рауша РИА Новости.

Он также отметил, что команда прибавила во втором тайме, но этого не хватило для успешного результата в матче с «Анжи».

«Во втором тайме, когда пропустили, стали лучше играть, появились моменты. Но не заслужили, чтобы забить», — сказал Рауш.

Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил надежду, что махачкалинский клуб сможет доиграть сезон-2018/19 до конца, и выделил поддержку президента Османа Кадиева.

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