Главный тренер «Анжи» Адиев рассказал о разговорах вокруг финансовой ситуации в команде

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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил надежду, что махачкалинский клуб сможет доиграть сезон-2018/19 до конца, и выделил поддержку президента Османа Кадиева.
Главный тренер «Анжи» Адиев рассказал о разговорах вокруг финансовой ситуации в команде
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что доиграем до конца сезона. Президент прилагает усилия, не бросает команду. У него большое сердце, он не оставит эту команду на полпути. Есть сдвиги позитивные», — цитирует Адиева «Чемпионат».

Он также сказал, что разговоры вокруг финансовой ситуации команды изменились по сравнению с началом сезона. 

«Раньше мы думали, как бы протянуть три тура. А сейчас разговоры уже уверенные идут, что до зимы продержимся», — заявил Адиев.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Анжи» обыграл «Динамо» со счётом 1:0.

Ранее болельщики махачкалинского футбольного клуба «Анжи» обратились к исполняющему обязанности главы Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой о финансовой поддержке команды в преддверии выборов президента республики.

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