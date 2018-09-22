Тарасова осталась под впечатлением от выступления японского фигуриста Ханю
- РИА Новости
Ханю набрал 97,74 балла и на более чем семь баллов опередил занявшего второе место южнокорейца Чха Чжун Хвана.
«Нет сил дышать! Спасибо за настоящее — в самом высоком смысле — искусство! Спасибо за сложнейшие прыжки, сделанные абсолютно музыкально! Спасибо за путь, который ты показал всем атлетам нашего спорта», — написала Тарасова в своём Instagram.
Ранее Тарасова отреагировала на критику в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.