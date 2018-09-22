Тарасова осталась под впечатлением от выступления японского фигуриста Ханю

Короткая ссылка
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась под впечатлением от проката короткой программы японским фигуристом Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic в Канаде.
Тарасова осталась под впечатлением от выступления японского фигуриста Ханю
  • РИА Новости

Ханю набрал 97,74 балла и на более чем семь баллов опередил занявшего второе место южнокорейца Чха Чжун Хвана.

«Нет сил дышать! Спасибо за настоящее — в самом высоком смысле — искусство! Спасибо за сложнейшие прыжки, сделанные абсолютно музыкально! Спасибо за путь, который ты показал всем атлетам нашего спорта», — написала Тарасова в своём Instagram.

Ранее Тарасова отреагировала на критику в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить