Тарасова осталась под впечатлением от выступления японского фигуриста Ханю

Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась под впечатлением от проката короткой программы японским фигуристом Юдзуру Ханю на турнире Autumn Classic в Канаде.

Ханю набрал 97,74 балла и на более чем семь баллов опередил занявшего второе место южнокорейца Чха Чжун Хвана.

«Нет сил дышать! Спасибо за настоящее — в самом высоком смысле — искусство! Спасибо за сложнейшие прыжки, сделанные абсолютно музыкально! Спасибо за путь, который ты показал всем атлетам нашего спорта», — написала Тарасова в своём Instagram.

Ранее Тарасова отреагировала на критику в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после её выступления на турнире в Канаде.