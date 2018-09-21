Поветкин заявил, что не готов говорить о своём будущем до завершения боя с Джошуа

Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что не готов рассуждать о своём будущем до завершения поединка с британцем Энтони Джошуа.

«Я сейчас настроен на этот поединок. Говорить о будущем пока не стоит. Давайте дождёмся результатов, а там будет видно», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Поединок Поветкина и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, принадлежащие британцу.

Ранее стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа.