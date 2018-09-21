Фоменко заявил, что «Краснодар» сам усложнял себе игру в матче ЛЕ с «Акхисаром»

Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу своих подопечных над турецким клубом «Акхисар Беледиеспор» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Забили гол, после этого стали немножко усложнять игру в простых ситуациях, играть пятками. В целом игру контролировали. В конце была очень напряжённая, нервная игра. Моментами мы очень низко садились», — приводит слова Фоменко пресс-служба «Краснодара».

Он отметил, что нельзя быть всегда всем довольным.

«Моментов, где мы могли бы сыграть лучше, сегодня набралось больше, чем в других играх», — добавил тренер.

Матч между «Акхисаром» и «Краснодаром» в рамках первого тура группы J Лиги Европы завершился победой российского клуба со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы.