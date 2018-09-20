Боккетти: «Спартак» лучше «Рапида», несмотря на поражение

Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ощущениями от гостевого матча Лиги Европы против австрийского «Рапида», в котором красно-белые уступили со счётом 0:2.

«Нужна была компактность. Мы открыли фланг, и были комбинации. Сегодня нам не хватало последнего паса, моменты были. Конечно, поражение — это неприятно. Сегодня мы проиграли, но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида». Хотя результат другой», — приводит слова итальянца «Чемпионат».

Он также сказал, что в ближайшем дерби с ЦСКА спартаковцы настроены только на победу.

«Нужно не разговаривать, а показывать на поле, что мы «Спартак». Для меня эта игра очень важна. Думаю, все знают, что это очень важный матч. ЦСКА — это наш соперник. У армейцев хорошая команда, молодые и хорошие игроки, но и у нас молодые и тоже очень хорошие. Ждём воскресенья», — добавил Боккетти.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее Каррера ответил на вопрос, готов ли уйти в отставку с поста наставника «Спартака».