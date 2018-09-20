Защитник «Локомотива» Хеведес прокомментировал поражение от «Галатасарая»

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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поражение от «Галатасарая».
Защитник «Локомотива» Хеведес прокомментировал поражение от «Галатасарая»
  • Reuters

«Безусловно, сложно быть довольным своим дебютом при таком счёте на табло. Тем не менее я счастлив, что мне предоставили эту возможность, спасибо тренеру за доверие», — сказал футболист.

По его словам, у «Локомотива» было много неплохих моментов, команда могла забить.

Как отметил Хеведес, если посмотреть статистику матча, то по многим показателям российский клуб не уступал турецкому и большую часть игрового времени бился на равных.

«Если бы в первом тайме мы реализовали свои моменты, то исход мог бы быть совершенно иным», — считает он.

Спортсмен добавил, что впереди у «Локомотива» ещё пять матчей, чтобы исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал пятым российским клубом, стартовавшим в Лиге чемпионов с разгромного поражения.

Также футболист «Локомотива» Брайан Идову в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал грядущий матч с «Зенитом».

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