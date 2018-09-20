В ЦСКА прокомментировали эпизод с отменённым голом Ахметова в матче ЛЧ с «Викторией»
Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение французского арбитра Бенуа Бастьена отменить мяч полузащитника «армейцев» Ильзата Ахметова в ворота чешской «Виктории» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов.
- Reuters
«С тренерской позиции тяжело разглядеть момент, но хочется верить, что судья принял верное решение», — цитирует специалиста ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в Лиге чемпионов.
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