В ЦСКА прокомментировали эпизод с отменённым голом Ахметова в матче ЛЧ с «Викторией»

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Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение французского арбитра Бенуа Бастьена отменить мяч полузащитника «армейцев» Ильзата Ахметова в ворота чешской «Виктории» в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов.
В ЦСКА прокомментировали эпизод с отменённым голом Ахметова в матче ЛЧ с «Викторией»
  • Reuters

«С тренерской позиции тяжело разглядеть момент, но хочется верить, что судья принял верное решение», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» в Лиге чемпионов.

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