Гончаренко считает, что ЦСКА заслуживал победы в матче Лиги чемпионов с «Викторией»

Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в матче футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который завершился результативной ничьей — 2:2.

«Матч сложный и достаточно эмоциональный. Концовка была достаточно горячая. Понятно, что мы хотели выиграть, приложили для этого максимум усилий. Считаю, что наша команда сегодня была лучше и, наверное, заслуживала победу. Хотя футбол не терпит такого — заслуживали или нет. Наверное, то, что мы зажато играли первые 30 минут, привело к отсутствию победы», — цитирует наставника «армейцев» «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Гончаренко, зажатость ЦСКА связана с молодостью и неопытностью многих игроков основного состава команды.

«Если проследить наши матчи, то мы можем во время игры достаточно сильно упасть и так же сильно провести какую-то другую её часть. Поэтому объясню эту зажатость нехваткой опыта, в таких матчах мы его и набираемся», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.